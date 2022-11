Vieri sulla Fiorentina: “Gli manca Vlahovic, ma mi fa impazzire il suo gioco”

Durante il consueto appuntamento serale con la sua Bobotv su Twitch, Vieri ha parlato della viola. "Mi fa impazzire come gioca la Fiorentina, deve solo riuscire a fare qualche gol in più. E se Vlahovic non va alla Juventus a gennaio arriva quarta, fa la Champions. Era devastante con lui. E ora infatti si vede che faticano, non fanno gol, anche se dominano le partite". Non è la prima volta, che l'ex attaccante della Fiorentina si esprime positivamente sulla squadra di Vincenzo Italiano.