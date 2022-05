VIDEO – Rosati si candida? Parate da urlo in allenamento

Gli interventi del terzo portiere gigliato

Il tema relativo ai portieri è uno dei più dibattuti negli ultimi giorni a Firenze. E chissà che uno come Rosati non possa dire la propria da qui alla fine nelle ultime tre gare. Il classe '83, leader dello spogliatoio Viola, si è sempre dimostrato affidabile quando chiamato in causa. Ed è quanto sembra confermare il video postato dallo stesso portiere Viola sul suo profilo Instagram. Rosati si è distinto in una serie di ottimi interventi durante l'allenamento del pomeriggio.