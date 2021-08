VIDEO – Italiano prepara Fiorentina-Cosenza. Le immagini dell’allenamento

Giornata di antivigilia per i ragazzi di Italiano

Fiorentina in campo questa mattina per preparare la prima gara ufficiale della stagione. Venerdì arriva infatti al Franchi il Cosenza (qui i dettagli sui biglietti) per il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La società Viola ha postato un video sui suoi canali ufficiali relativo all'allenamento odierno.