VIDEO – Fiorentina subito in campo: Barak torna in gruppo

La Fiorentina si è allenata questa mattina per iniziare a preparare il playoff di Conference League contro il Rapid Vienna (partita visibile in chiaro). In un video pubblicato sui social dalla società viola si vede il ritorno in gruppo di Antonin Barak, infortunato nell'ultimo mese. L'ex Verona, quindi, è recuperato ma tornerà disponibile solo per la gara contro l'Inter in programma domenica 3 settembre visto che non è stato inserito in lista Uefa.