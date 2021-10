VIDEO – Castrovilli, Dragowski e Kokorin: gli aggiornamenti sugli acciaccati

Le ultime notizie direttamente da parte di ACF sugli infortunati

La Fiorentina, in un video postato sui propri canali social, rende note le condizioni dei suoi calciatori infortunati. Castrovilli è rientrato regolarmente in gruppo da inizio settimana dopo la botta tremenda del Ferraris. Dragowski, invece, ha iniziato la riabilitazione aumentando i carichi di lavoro. Ancora lavoro personalizzato per Sasha Kokorin. Nel video, troviamo anche un breve report sull'allenamento odierno in casa Viola.