Dai campini: Kokorin ancora a parte, Italiano senza alternative in attacco

È già tempo di guardare avanti per la Fiorentina di Italiano, nel mirino il Cagliari di Mazzarri

Dopo la dolorosa sconfitta contro il Venezia, come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina si è ritrovata al Centro Sportivo per preparare il prossimo match contro il Cagliari. Italiano dopo il consueto lavoro defaticante ha insistito particolarmente sulla sessione video con l'obiettivo di analizzare e correggere gli errori commessi. Prosegue sul campo, ma soltanto parzialmente in gruppo, il percorso riabilitativo di Gaetano Castrovilli. Servirà pazienza prima di vederlo nuovamente a pieno ritmo.