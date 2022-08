VIDEO – Cabral, sei proprio tu? 364 giorni fa distruggeva l’Hammarby con 3 gol

Aria di Conference, aria di grandi imprese per Arthur Cabral: sembra strano visto il non facilissimo impatto con il calcio italiano, ma il centravanti ex Basilea appena un anno meno un giorno fa, il 19 agosto 2021, schiantava l'Hammarby nel playoff della scorsa edizione della terza coppa Europea per club. Un rigore a suggellare la tripletta, ma anche un colpo di testa da centravanti vero e una cannonata da fuori area da restare a bocca aperta. C'è solo da augurarsi che l'aria di Conference lo ispiri così anche in maglia viola...