VIDEO – A lezione dal prof. Terzic per imparare il tiro a giro

Il terzino ci insegna i segreti per effettuare questo colpo

Verso il finire degli anni '90, Del Piero lo ha consacrato come uno dei suoi colpi migliori. Poi, più recentemente, Insigne ne ha appreso tutti i segreti. Oggi, Aleksa Terzic (che sembra sempre più lontano dai colori Viola) ci spiega i dettagli di come si effettua un perfetto tiro a giro in un video postato dai canali social della Fiorentina.