Vidal va di corsa: il cileno è già ad Appiano e vuole esserci con la Fiorentina

Non perde tempo Arturo Vidal, che non vede l’ora di scendere in campo per la prima volta con l’Inter. Secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista cileno – poco dopo l’ufficialità del suo trasferimento dal Barcellona – si è presentato ad Appiano Gentile per cominciare a lavorare con la squadra, con l’obiettivo di essere pronto a scendere in campo già sabato contro la Fiorentina. “Se da titolare o subentrando, sarà Conte a deciderlo”, si legge.

