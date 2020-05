V.Sindaco Firenze: “Stadio a Campi non è più economico e veloce. Sul Franchi serve elasticità”

Cristina Giachi, vicesindaco di Firenze, è intervenuta al Pentasport di Radio Bruno:

Stadio a Campi Bisenzio? E’ difficilmente praticabile per altri motivi: non ha urbanizzazione, non ha parcheggi e i tempi sono indietro. Non so se come operazione costi meno rispetto alla Mercafir. Franceschini (LEGGI LE PAROLE)? Non so se il senso del suo discorso sia tipo ‘vediamo quando lo dico io’. Noi siamo aperti a tutte le possibilità, Campi è nell’area metropolitana. Per la Mercafir abbiamo fatto un grande lavoro, più veloce di così non era possibile. Noi cerchiamo di creare le condizioni migliori. Stadio monumento? Quando sarà fatiscente e distrutto non so cosa ce ne faremo. Commisso? Ha fatto un investimento umano e non solo economico. Noi vogliamo venire a capo della vicenda quanto lui, vogliamo trovare la via d’uscita. La norma sulla tutela dei patrimoni artistici è pazzesca, ha salvato tante realtà ma si arriva a dei paradossi. Il Franchi ha elementi di pregio ma serve essere elastici. La norma che sta studiando va in questo senso, forse si è andati troppo veloci e Franceschini si è indispettito.