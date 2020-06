Vicesindaco Fi: “In Italia nessun nuovo stadio ex novo. Serve creatività, burocrazia un inciampo”

Cristina Giachi, vicesindaco di Firenze, al Pentasport di Radio Bruno:

Lo striscione di Nardella (CLICCA QUI)? È stato un modo per ricordare opportunamente che il sindaco ha due priorità: città e la squadra. È stato un modo per dire che non c’è nessun contro possibile, non capisco le polemiche. Il tema che deve far riflettere è che in Italia non sono stati fatti stadi ex novo, è un problema del Paese e non di Firenze. Cosa vuol dire valorizzare un bene (riferito al Franchi ndr) è un tema importante, significa dare significato oggi oltre la conservazione. Bisogna essere creativi, la burocrazia a volte è un inciampo. Decreto semplificazioni? Io ci credo, è l’ultima occasione che abbiamo per sanare la crescita e lo sviluppo che abbiamo.