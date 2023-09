Vicepres. Toscana: “Viola Park orgoglio, l’inaugurazione sarà importantissima”

L’inaugurazione del Viola Park? “Credo sarà un evento importantissimo. Il nuovo centro sportivo è stato concepito non solo come la struttura finalizzata alla Fiorentina ma anche una opportunità importante per i giovani e per la città, è un luogo bello, ben inserito nel contesto complessivo, e credo che per la squadra e non solo, sia un intervento di valore che non hanno da nessuna altra parte dell’Italia. Credo che debba essere un grande orgoglio per Firenze”.