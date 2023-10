Via libera alla progettazione e realizzazione della linea Firenze-Bagno a Ripoli

Nella giornata di oggi la giunta comunale ha dato il via libera, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Grandi Infrastrutture Stefano Giorgetti, alla contrattualizzazione per la progettazione esecutiva e realizzazione della linea 3.2.1. Libertà-Bagno a Ripoli. Tema che riguarda molto da vicino anche il Viola Park. Infatti come si apprende tramite un comunicato sul sito comune.fi.it tra fine 2023 e inizio 2024 ci sarà l’avvio delle modifiche propedeutiche della viabilità. L'assessore Stefano Giorgetti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Si tratta di un atto fondamentale, perché consente di concludere la progettazione e di avviare le opere con un cronoprogramma definito, che a breve illustreremo, e che prevede inizialmente i cantieri per il nuovo ponte, per i parcheggi scambiatori in viale Europa e nel territorio di Bagno a Ripoli e per il deposito, sempre a Bagno a Ripoli". Un'ottima notizia anche per i tifosi che potranno raggiungere il Viola Park senza dover usare l'auto e per Rocco Commisso che più volte ha chiesto il collegamento con la tramvia