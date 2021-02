Verso l’Inter: possibile convocazione per Malcuit e Kokorin. La probabile formazione

Antivigilia di Fiorentina-Inter, gara in programma venerdì alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Come riportato dal “Pentasport” di Radio Bruno Toscana, oggi i nuovi arrivati Malcuit e Kokorin hanno svolto inizialmente un allenamento personalizzato. I due dovrebbero essere convocati per la partita contro i nerazzurri, ma difficilmente saranno impiegati. Ricordiamo che oggi è arrivato il transfer per il calciatore russo. Questa la probabile formazione gigliata secondo l’emittente radiofonica (Milenkovic e Castrovilli sono squalificati): 3-5-2 con Dragowski in porta, Quarta, Pezzella e Igor in difesa, Biraghi a sinistra, Amrabat, Pulgar e Bonaventura in mediana, a destra ballottaggio tra Caceres e Venuti, con il primo favorito sul secondo. In attacco confermata la coppia formata da Ribery e Vlahovic.