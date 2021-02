VN – Svolta Kokorin, è arrivato il tanto atteso transfer. Convocazione già venerdì?

Il tanto atteso Transfer è arrivato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche l’ultimo tassello burocratico per l’arrivo in Italia dell’attaccante russo è ormai risolto. Archiviata questa pratica, sarà soltanto la sua condizione fisica a dettare i tempi per la sua prima convocazione. Ragione per cui salgono notevolmente le chance per la convocazione di Kokorin già venerdì contro l’Inter. Prandelli valuterà le risposte del russo sul terreno di gioco e sceglierà se aggregarlo con il resto della squadra

