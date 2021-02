LIVE – Ancora Pradè: “Kokorin e Malcuit presto disponibili, guardiamo già al futuro”

Al termine della presentazione del nuovo esterno della Fiorentina, Kevin Malcuit, il direttore sportivo viola ha avuto modo di rispondere anche a delle domande sul mercato della Fiorentina:

Come sono nati gli acquisti di Kokorin e Malcuit? Chiariamo, entrambi sono due calciatori già disponibili. Dovranno trovare una forma fisica migliore, ma si fa in poco tempo. Kokorin è stato preso per presente e futuro, il contratto è lungo. Una punta con caratteristiche che non avevamo. Abbiamo avuto la forza di puntare su Vlahovic e Kouamè, per quest’ultimo abbiamo rifiutato tante proposte perchè ci crediamo. Malcuit non è al 100%, ma a breve lo sarà. Le nostre sono due operazioni in cui crediamo fortemente fatte in sintonia con il tecnico. Avevamo altre soluzioni a disposizione ma abbiamo scelto loro.

Differenze con sessione di gennaio del 2020? L’anno scorso è stato un vero e proprio mercato di riparazione, mentre questo è stato di completamento. Siamo delusi per i risultati ma tecnicamente la rosa non si discute. Per varie ragioni individualmente non abbiamo reso al massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo ceduto giocatori come Lirola, Duncan e Cutrone che non trovavano spazio.

Questione rinnovi? Stiamo già guardando al futuro. Sui rinnovi stiamo parlando con tutti gli interessati (Ribery, Vlahovic, Pezzella ndr) ma sono situazioni che affronteremo più avanti. Adesso la priorità deve essere data al campo. Non sono ammesse distrazioni. Vi rivelo che già adesso avevamo la possibilità di concretizzare operazioni importanti per il prossimo anno, ma la situazione era troppo complicata per questioni tempistiche. Le teniamo pronte ed eventualmente le aggrediremo in estate.