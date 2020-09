Formazione: Pezzella verso il forfait. A centrocampo debutta Amrabat, ecco chi resta fuori

Ultime novità di formazione in casa Fiorentina verso la gara di San Siro contro l’Inter. In difesa German Pezzella va verso il forfait. Il capitano viola ha aumentato i carichi di lavoro, domani sosterrà una mini rifinitura a Milano, ma non dà garanzie per un impiego dal primo minuto e quindi Iachini andrà a confermare il trio, Milenkovic-Ceccherini-Caceres, visto contro il Torino. A centrocampo debutto per Sofyan Amrabat, che sarà vertice basso della mediana, con Duncan e Castrovilli interni. A restare fuori sarà Bonaventura. Sulle corsie ancora Chiesa e Biraghi. In attacco conferma per il tandem Kouame-Ribery, con Cutrone e Vlahovic pronti a subentrare. Lo riporta Radio Bruno Toscana.

