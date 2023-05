Verso la semifinale di Conference: esauriti i 2300 biglietti per i tifosi del Basilea

Come ha comunicato lo stesso club svizzero, i tagliandi riservati agli ospiti sono andati a ruba in pochissimo tempo, sorprendendo, forse, la stessa società rossoblù

Forse non se lo aspettavano nemmeno loro. Con un tweet di poco fa, il Basilea ha comunicato che i 2300 tagliandi riservati ai propri tifosi, riguardo al match di giovedì prossimo (semifinale di andata) contro la Fiorentina, sono già andati a ruba in pochissimo tempo. Proprio per questo lo stesso club svizzero ha deciso di mettere a disposizione dei propri sostenitori altri 220 biglietti extra. Per la semifinale di andata, dunque, il settore ospiti del Franchi sarà sold out.