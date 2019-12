Verso la Roma: senza Chiesa, Montella vara la coppia “pesante”

Senza Ribery e anche senza Chiesa. Montella si prepara ad affrontare la Roma domani sera, in un’altra sfida verità, senza le sue due stelle. Il numero 25 viola non si è allenato in gruppo neppure oggi e sembra dunque certo il suo forfait. Dalle indicazioni che arrivano dal Franchi, dove si è svolta la rifinitura, il tecnico ha provato la Fiorentina con il consueto 3-5-2 ma con una coppia d’attacco inedita: Boateng e Vlahovic. Due giocatori di stazza per provare a scardinare la robusta difesa giallorossa, che recupera il suo leader (LEGGI QUI). Una soluzione che potrebbe favorire, a gara in corso, anche Pedro pronto a giocarsi forse l’ultima chance di convincere Montella e la Fiorentina. A centrocampo Badelj non è al meglio, probabile l’impiego di Benassi con Pulgar in cabina di regia.