La Roma ha già diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro la Fiorentina al Franchi. Fonseca recupera Chris Smalling in difesa, ma deve fare a meno di Kluivert, oltre che di Santon e Pastore. Regolarmente in gruppo Florenzi e Kalinic, i due giocatori accostati ai viola sul mercato (LE ULTIME)