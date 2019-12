Secondo quanto riportato dal noto quotidiano romano, la Fiorentina sta seguendo con attenzione tre tesserati della Roma. Il primo non fa più notizia, Alessandro Florenzi ormai da mesi è un obiettivo della squadra gigliata. A volerlo particolarmente sarebbe mister Montella, desideroso di schierarlo come esterno nel 3-5-2, mentre Daniele Pradè frena. Il capitano della Roma, oltre ai viola sta valutando con attenzione l’opzione Cagliari, senza scartare un’eventuale permanenza, possibile con la certezza di giocare qualche partita in più.

La Fiorentina segue anche Kalinic, che con l’ok dell’Atletico Madrid (dove è in prestito), ha già dato la disponibilità a tornare in viola. Da registrare inoltre l’interesse per Alessio Riccardi, seguito da Pradè nel terzo turno del campionato Primavera a fine Settembre. Secondo il Messaggero se ne riparlerà più avanti, quando la Roma tenterà di aprire una trattativa per Castrovilli, obiettivo concreto per la prossima estate.