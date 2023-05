Verso la finale di Coppa Italia, Berti: “L’Inter avrà la testa già a Istanbul”

"È un fine stagione intenso, speriamo che domani sia un bel viatico per raggiungere qualcosa di straordinario. I valori rispetto al Basilea sono diversi, la Fiorentina dovrà essere spensierata per esprimersi al meglio. È una partita che si prepara da sola e i giocatori più esperti dovranno dare qualcosa in più. Nico Gonzalez deve darci una mano e far capire fin dai primi minuti che la partita si può vincere. Finale Coppa Italia? Sulla carta non c'è storia, ma l'Inter avrà la testa già a Istanbul e la Fiorentina dovrà essere brava a approfittarne".