Verso la Coppa Italia: biglietti in vendita per Fiorentina-Bologna. Le info

Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Bologna del 9 gennaio

Martedì 9 gennaio alle ore 21:00 (data e orario da confermare) la Fiorentina sfida allo stadio Franchi il Bologna per un altro turno di Coppa Italia. Il club viola informa che i biglietti sono già in vendita, a partire dalle 15 di oggi fino alle ore 12:00 di mercoledì 3 gennaio con tutte e tre le fasi di vendita: Prelazione abbonati, Promo abbonati, Vendita libera. Per quanto riguarda il settore ospiti "A seguito della Determinazione n. 63/2023 del 28/12/2023 e delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos, si dispone quanto segue: La vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Emilia Romagna è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva BOLOGNA F.C."