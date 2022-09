Verso il Riga: difesa inedita, Duncan out. Chance per Zurkowski e Ikoné?

La Fiorentina si è allenata questo pomeriggio agli ordini di mister Italiano. Come raccontato nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno, i viola sono scesi in campo sul terreno dello stadio "Artemio Franchi". A seguire la seduta il Dg Joe Barone e il patron Rocco Commisso, dopo la conferenza stampa tenuta nel pomeriggio. Alla seduta non ha partecipato l'infortunato Milenkovic e neppure Duncan, ancora indisponibile. Bonaventura invece è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo il lutto per la morte del padre. Chi non sarà della partita è Igor. espulso col Twente e dunque squalificato. Vista l'emergenza difensiva, Italiano sembra orientato a schierare la coppia centrale inedita composta da Quarta e Ranieri. Sulle fasce Venuti e Terzic che farà rifiatare capitan Biraghi. A centrocampo possibile una chance per Zurkowski sulla mezzala sinistra. Il regista sarà Mandragora, mentre Bonaventura dovrebbe completare il reparto. Infine il tridente offensivo, guidato da Cabral, alla ricerca del 15° goal della competizione. Con lui Ikoné a destra e Saponara sul fronte opposto.