Verso il Rapid: Italiano punta sulle certezze. Due recuperi dall’infermeria

La Fiorentina è già scesa in campo stamattina sui campi del Viola Park, all'indomani dell'amaro pareggio interno col Lecce. La squadra gigliata ha iniziato a preparare il ritorno del playoff contro il Rapid Vienna. In vista di giovedì - riporta il "Pentasport" - la sensazione è che Vincenzo Italiano punti sulle certezze dell'andata, ripartendo dal secondo tempo della gara di Vienna. Non è escluso che il tecnico possa giocarsi la carta Kayode, perché Dodô non si è dimostrato imprescindibile e non sembra al meglio. Terracciano tornerà a difendere la porta e in difesa Ranieri al fianco di Milenkovic. Le certezze si chiamano Arthur, Bonaventura, a completare il reparto uno tra Mandragora e Duncan. A proposito di punti fermi c'è da aggiungere Nico Gonzalez, a segno nelle prime due di campionato. Sull'altra fascia il favorito è Brekalo, a meno che non la possa spuntare Kouamé, fin qui poco impiegato.