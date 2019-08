Verso il Monza: subito dentro due giovani. Il dubbio principale è il modulo

La stagione della Fiorentina sta finalmente per iniziare. La prima gara ufficiale è infatti domenica alle 18:15 in Coppa Italia contro il Monza (in diretta tv). Montella, privo dello squalificato Pezzella, ha già annunciato la presenza di Luca Ranie ri al fianco di Milenkovic. Quasi certo anche l’impiego di un altro classe ’99 come Riccardo Sottil, spera in una maglia anche il classe 2000 Vlahovic che sembra essere in ballottaggio con Benassi. Dipenderà dal modulo scelto: se Montella insisterà sul 4-3-3 ci sarà Boateng al centro dell’attacco e l’ex Torino in mediana con Pulgar e Badelj, mentre in caso di 4-2-3-1 il ghanese agirebbe da trequartista con il giovane serbo centravanti.

La probabile formazione: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil.

