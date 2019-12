Chiesa, il rientro slitta ancora. E Boateng è in dubbio per la gara di domani. Spazio a Sottil

Durante la conferenza stampa di oggi, Vincenzo Montella ha fatto il punto sugli infortunati. Queste le sue parole: “Chiesa sta proseguendo il suo recupero, penso che sia difficilissimo averlo domani, più probabile per domenica. Bisognerà vedere come proseguiranno gli step giorno per giorno, anche ieri ha lavorato a parte. Boateng ha un affaticamento e lo valuteremo oggi, gli altri stanno bene a parte Ribery”. Probabile l’impiego di Sottil dal 1′. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA DI MONTELLA