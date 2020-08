Ultime di formazione in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta Radio Bruno, Castrovilli, reduce dall’intervento al naso, non giocherà. Discorso simile per Ribery: stamattina il francese ha svolto una porzione del lavoro a parte, ma non dovrebbe essere della partita in programma domani alle 18:00 contro la Spal. Sta meglio Dragowski che dovrebbe essere recuperato, ma per il ruolo di portiere resta favorito Terracciano. Questa la probabile formazione viola:

FIORENTINA (3-4-3) – Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Dalbert; Chiesa, Kouamé, Sottil.