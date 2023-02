Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Barak da ex! Scelto Terzic

Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Fiorentina. Italiano cerca una vittoria in campionato dopo il successo in Europa

La Fiorentina è pronta per sfidare il Verona. Alle 18.30 Italiano cerca tre punti in campionato che mancano da un po'. Dopo la Conference League, la Viola cerca il suo equilibrio anche in Serie A, contro un Verona non semplice da affrontare. Ecco le formazioni ufficiali del match: