Venuti: “Caso Vlahovic? No problem. Questa stagione è l’anno zero”

Le parole del terzino nella domenica senza campionato

"Non siamo preoccupati per il caso Vlahovic. Sono situazioni che dovranno affrontare lui e la società, lui ha mostrato grande professionalità in partita. Remiamo tutti dalla solita parte, se la squadra va bene viene fuori anche il singolo. Per il pubblico non sono preoccupato. Se le persone sono intelligenti capiscono che è importante ciò che facciamo come squadra. Match col Napoli? Vogliamo ripartire, anche se c'è un po' di amaro in bocca. C'è entusiasmo e vogliamo far capire che questa squadra c'è e questo ci dà ancora più stimoli. Serve trovare un'identità e riproporre in partita ciò che facciamo in allenamento."