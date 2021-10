Vlahovic, Ristic spinge per l’addio a giugno, Juve in pole. Il punto di Schira

Gli aggiornamenti da parte dell'uomo mercato

Arrivano aggiornamenti per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. A fornirli è il super esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un tweet. Niente addio alla Fiorentina a gennaio, Ristic, procuratore del classe 2000, spinge per una cessione il prossimo giugno. Il piano del serbo e del suo procuratore è quello di rimanere in Toscana fino alla fine della stagione dando il massimo. Poi, in estate, l'ex Partizan lascerà i gigliati. In prima fila, così come per Chiesa e Bernardeschi, c'è la Juventus.