Venuti: “Prandelli ci sta liberando a livello mentale. Commisso? Firenze ne aveva bisogno””

Intervistato dalla Tgr Rai Toscana, il difensore viola Lorenzo Venuti ha parlato del momento della Fiorentina: “Essendo proprio fiorentino ed essendo cresciuto con questa maglia addosso sento grande responsabilità, mi piace portarla in campo e trasmetterla ai compagni. Ora giocatori, tifosi e città devono remare tutti dalla stessa parte, noi ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Pioli? Non ho avuto l’opportunità di condividere il suo percorso con lui, tutti dicono che cura ogni dettaglio. Per vincere noi dobbiamo fare altrettanto. Prandelli? Sta cercando di darci libertà a livello mentale, senza farci prendere da paure eccessive o dalla lotta salvezza”.

Su Commisso: “Del Presidente posso dire solo che ha molti pregi, idee e un progetto. Firenze, i fiorentini e la Fiorentina ne avevano bisogno. Io posso promettere che chi scenderà in campo darà sempre tutto per i nostri obiettivi”.