Venuti: “Per me il Franchi è casa. Vi racconto i miei due esordi a Firenze”

Il terzino viola: "Quando gioco porto in campo tutte quelle persone che avrebbero voluto realizzare il mio stesso sogno"

Venuti prosegue: "Firenze ed il Franchi per me significano casa. Tutto è iniziato qua, giocando una finale tra squadre dilettantistiche con la maglia dell'Incisa. Segnai quattro reti impressionando gli osservatori della Fiorentina, fui ingaggiato l'estate seguente. La Fiorentina accomuna tutti in città, quando gioco porto in campo tutte quelle persone che avrebbero voluto realizzare il mio stesso sogno".