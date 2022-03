Venuti in lacrime, anche Vlahovic lo consola dopo l’autogol

Il terzino viola è scoppiato a piangere dopo l'autogol, anche il serbo lo ha consolato

L'autogol all'ultimo minuto è una beffa grandissima per tutti i tifosi viola, ma soprattutto per Lorenzo Venuti che in maniera sfortunata e rocambolesca ha insaccato il pallone in fondo alla propria porta. Il terzino viola si è accasciato subito in lacrime, appena realizzato che quell'episodio avrebbe deciso la partita, e il suo pianto a dirotto è proseguito anche nel post partita, quando Dragowski e Amrabat hanno cercato di tirarlo su di morale. Prima di tornare negli spogliatoi anche Dusan Vlahovic è andato a rincuorare l'ex compagno. Il serbo infatti si è avvicinato e lo ha abbracciato: una consolazione magrissima per un ragazzo che tiene tantissimo ai colori viola.