Venuti: “Viola Park occasione che mi è mancata. Ho fatto tante rinunce”

Lorenzo Venuti, esterno della Fiorentina, ha parlato così ai social del club dopo l’allenamento odierno:

Viola Park? E’ un grande passo avanti, per i giovani ma anche per la prima squadra. I più giovani così si potranno avvicinare ai grandi, a me è mancata questa possibilità. Ho fatto sacrifici, spesso quando si parla dei calciatori si vede solo la parte bella. Fin da bambino ho fatto rinunce, non c’è stato un momento in cui ho pensato di farcela. Diventare calciatore è stato un mio obiettivo, è stato emozionante essere confermato qui nel gruppo lo scorso anno. Momento? Non sempre le stagione vanno come si programmano, credo molto nella squadra: c’è talento e c’è tanta unione, remiamo dalla stessa parte. Le prossime tre partite sono importanti, contro la Samp mi aspetto carattere e spirito. C’è stato anche nelle ultime partite anche se è mancata la vittoria, ripartiamo da quello.