Amarcord Dati: “Ranieri? La squadra faceva confusione e lui se la prendeva con me”

Luciano Dati, ex massaggiatore viola, è intervenuto su Radio Bruno:

Ranieri? E’ una persona seria. Nello spogliatoio eravamo allegri, a volte anche troppo e chiamava me per riprendermi (ride ndr). Gli piacevano gli scherzi, ma fino ad un certo punto. Mi ha sempre tenuto in considerazione, quando mi dimisi chiamò mia moglie perché voleva che rimanessi. Fiorentina? All’inizio si cambiava troppo la formazione, si arrivava alla partita non preparati bene.