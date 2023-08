Venuti, prima da ex proprio al Franchi. Applausi al suo ingresso in campo

Prima convocazione con il Lecce e subito davanti c'è la Fiorentina, ma da avversario. Lorenzo Venuti si troverà di fronte la sua ex squadra e il suo ex pubblico all'esordio (possibile) con i giallorossi salentini. Tornato a disposizione di mister D'Aversa dopo qualche problema fisico nel precampionato, il terzino riparte dal Franchi. E lo stadio lo applaude al suo ingresso in campo. Non sarà però in campo dal 1', visto che sulla corsia destra giocherà Gendrey.