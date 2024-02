Ventura: “Belotti che occasione la Fiorentina. A Roma troppa concorrenza”

"Credoc che sia una grande occasione per lui. La sua storia è particolare, quando arrivò a Torino era giovane e aveva fame. Ed è diventato la bandiera del Torino., Poi non so per quale motivo ha deciso di lasciare e passare alla Roma. Dove ha trovato difficoltà, lui era fermo da un po' fisicamente. Con l'arrivo di Lukaku il posto era occupato. Ecco perchè per me Firenze è un'occasione, va in una società sana e forte. Va in una squadra allenata da un ottimo allenatore, e competitiva. Nzola sta rendendo meno e lui può ritornare a essere il Belotti che conosco io, da nazionale. Se dovesse centrarla diventa una grande opportunità anche per la Fiorentina, che ha preso un buon giocatore"