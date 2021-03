Lores Varela: “Gattuso alla Fiorentina? Farebbe divertire. Iachini…”

L’ex calciatore del Palermo Ignacio Lores Varela, oggi, al Nacional in Uruguay, che in Sicilia è stato allenato sia da Iachini che da Gattuso, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Abbiamo avuto Beppe Iachini subito dopo Gattuso, è stato esonerato dopo poco. Il cambio è stato forte, da una proposta offensiva siamo passati a un 3-5-2 più difensivo. Con Gattuso mi sono trovato bene, gli piace proporre un calcio offensivo e veloce, per me è stato una bella sorpresa e mi ha portato anche a Pisa. Quando è arrivato Iachini gli esterni hanno dovuto riadattarsi, lui è un allenatore che cura molto i dettagli e sta sempre sul pezzo, quando le squadre sono in difficoltà riesce a far fare cose semplici. Come vedrei Gattuso alla Fiorentina? E’ perfetto per qualunque piazza, si vedeva che sarebbe arrivato in alto, dai suoi giocatori tira fuori il 200%. Se avrete la fortuna di averlo in panchina vi divertirete. Iachini può salvare una Fiorentina che non ha più margine d’errore. Vorrei vedere presto la Fiorentina in Europa