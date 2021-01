Vannucci: “Coppa Italia obiettivo con la “o” maiuscola, ma quest’anno…”

Il consigliere regionale Andrea Vannucci è intervenuto ai microfoni del Pentasport dedicando un breve commento anche alle ultime di casa Fiorentina:

La sofferenza da divano è ancora più forte, non hai nemmeno quell’idea di poter contribuire attraverso il tuo incitamento per uscire da questa situazione complicata. Coppa Italia? Per me è sempre l’obiettivo stagionale con la “O” maiuscola. E’ l’unico trofeo che potrebbe portarci una grande soddisfazione oltre che al piazzamento europeo. Sono un po’ combattuto perchè in un campionato particolare come quest’anno, ho paura possa portare via energie preziose. Credo che domani si possa vincere, perchè l’Inter è più distratta di noi, essendo non al massimo del potenziale ed avendo la Juve in vista. Il calcio regala miracoli e noi lo sappiamo bene. Mercato? Vlahovic ha la totale fiducia dell’allenatore e della squadra. La grande fish la giocherei sul centrocampo, che sta dimostrando di avere alcune lacune. Ben venga Torreira, ma se non sarà un profilo di primo livello rischiamo di non risolvere i nostri problemi.