La Fiorentina monitora Torreira. Kouame nel mirino di Torino e Verona

Nel pastone di mercato il Corriere dello Sport si concentra sulle mosse della Fiorentina. Tutto fatto per il passaggio di Pol Lirola al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Intanto oggi si tornerà a parlare di Christian Kouame, sempre più al centro delle attenzioni del Torino e del Verona. La Fiorentina, intanto, continua a monitorare Lucas Torreria che nell’Atletico Madrid non ha trovato la continuità sperata. Servirà tempo. L’ex Sampdoria piace anche al Torino.