Sky Sport ha riportato degli incroci di mercato che riguardano i portieri. Infatti, Alessio Cragnoandrà al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. In questo modo, l'Atalanta riaccoglierebbe Consigli che farebbe il secondo dietro a Carnesecchi. Per questo motivo, Mussonon rientra nei piani di Gasperini. E qui entra in gioco la Fiorentina, che potrebbe sfruttare il tutto per arrivare al portiere argentino.