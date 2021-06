Valori di mercato, la top 10 dei più cresciuti in Serie A. C’è Vlahovic

Il prezzo del serbo ha subito una vera e propria impennata

Come ogni anno, Tranfermarkt aggiorna i valori di mercato dei calciatori dei vari campionati europei. La Fiorentina, certamente, non ha brillato quest'anno e la squadra si è espressa molto al di sotto delle proprie potenzialità. Una delle poche note liete, però, è rappresentata da Dusan Vlahovic. Grazie ad un finale di stagione esaltante, il serbo ha visto impennare il suo valore di mercato. Nella top ten dei calciatori che in Serie A hanno avuto la maggiore crescita nel prezzo, si trova al quinto posto.