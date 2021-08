Vallesi: “Vlahovic? Se non parte ora, andrà via l’anno prossimo. Lukaku insegna”

Vallesi parla di Vlahovic e aggiunge: "L'organico viola? Non servono grandi interventi, ma c'è qualche giocatore fuori dal progetto"

Vallesi prosegue: "Vlahovic? Se non quest'anno, andrà via il prossimo, credo che i tifosi si siano rassegnati all'idea. Sono curioso di vedere come andrà a finire, ma dopo la storia di Lukaku non ti puoi più affezionare a nessuno. L'organico viola? Non vedo la necessità di grandi interventi, noto semmai qualche giocatore fuori dal progetto".