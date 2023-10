Valcareggi: “Quarta sembra il miglior Bonucci. Viola Park? Io in lista nera ma…”

"Se i singoli giocano bene la Fiorentina è una gran bella squadra, ma se non girano come è successo altre volte in passato allora i risultati calano. Mi ricordo critiche a Milenkovic, a Ranieri, soprattutto a Quarta che ora sembra il miglior Bonucci. Se le prestazioni rimangono, arriveranno risultati all'altezza della Fiorentina. Io non c'ero ieri al Viola Park, sono nella lista nera, ma ho l'obiettività di ringraziare la società per questa struttura meravigliosa. Lavorare in casa propria è meglio, tutto migliora se si lavora nella serenità e, diciamolo, nel lusso. E poi sul caldo, fa caldo anche oggi che siamo al 12 ottobre, bene abituarsi fin da agosto. La marcatura a uomo? Oggi è superata, ci sono giocatori che non si possono marcare a uomo e devono essere trovate altre soluzioni. Il rigore di Osimhen? Per me Terracciano deve essere più reattivo, non addosserei tutte le colpe a Parisi per un gesto tecnico pregevole riuscito in maniera non perfetta ma salvabile. Pochi gol dei centravanti? Mi basta che al 90' si vinca, ma io dico che ora deve giocare Nzola, è più aggressivo e robusto. Beltran sta giocando più da 10, al momento questo non serve".