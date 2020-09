Valcareggi: “Piatek? Mi tengo Vlahovic. Piuttosto prendiamo Torreira”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, commentando le vicende di mercato dei viola ha detto: “Gli attaccanti di Serie A che la Fiorentina può permettersi sono peggiori di quelli che ha attualmente la squadra viola: a queste condizioni mi tengo quelli che ho. Per direm ritengo Vlahovic superiore a Piatek. Piuttosto andrei su Torreira per rinforzare la squadra e c’è da trovare anche un terzino sinistro (Firpo? LEGGI QUI) perché Biraghi non mi piace per niente”.

PALAZZO VECCHIO RENDE OMAGGIO ALLA PRIMAVERA VIOLA