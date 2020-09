FOTO VN – Palazzo Vecchio rende omaggio alla Primavera viola

Nel salone dei duecento come ogni lunedì si riunisce il consiglio comunale. Oggi tra i tanti temi in programma è previsto il saluto ad una delegazione della Fiorentina Primavera, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria. Ecco i ragazzi viola arrivati a Palazzo Vecchio. Insieme a loro anche il tecnico Alberto Aquilani, il responsabile del settore giovanile Angeloni e l’assessore allo sport Guccione. Da destra ecco i ragazzi presenti: Ponsi, Spalluto, Dalle Mura, Dutu, Pierozzi Niccolò

Ecco invece il momento in cui il Consiglio Comunale consegna il gagliardetto al capitano Dutu, match winner tra l’altro della finale col Verona. Ecco le parole di Guccione che celebrano i giovani ragazzi viola: “Siamo qua per celebrare un gruppo di ragazzi che vince per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia. Questi ragazzi fanno l’università, studiano, tre su cinque sono toscani. Complimenti alla società per curare il futuro di questi giovani talenti, con un occhio anche alla cultura, che con lo sport è la chiave per il futuro.”