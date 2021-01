Furio Valcareggi, noto agente di calciatori e tifoso viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Abbiamo preso un pugno nello stomaco noi della Fiorentina in quel di Napoli, è stato veramente brutto per noi quel 6-0, ma ci può stare nel corso della stagione. Devo dire che resta comunque difficile, molto, da digerire. Il Napoli ha quella “frittatina” dai capelli gialli che mi piace da morire, parlo ovviamente di Malcuit (TUTTI I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE), si parla di un approdo nella mia Fiorentina, sarei contento se lo prendessimo perché è un giocatore che sa giocare a calcio, ci sa fare con il pallone tra i piedi e questo lo apprezzo tanto. Vlahovic è un altro talento straordinario. Non dimentichiamo che noi a Firenze abbiamo mandato via Dante Alighieri. Un altro giocatore fortissimo l’ha preso adesso, parlo di Kokorin.