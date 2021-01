Fatta per Malcuit, ma la formula? Nell’affare inseriti dei bonus a favore del Napoli

Tutto fatto per il passaggio di Kevin Malcuit dal Napoli alla Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato in mattinata, le visite mediche dell’esterno francese sono slittate a domani, nessun problema che possa interferire sul buon esito dell’affare. Emergono però nuovi dettagli: secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, non sarà un prestito con diritto di riscatto ma neanche un prestito secco, sono stati inseriti dei bonus a favore del Napoli.