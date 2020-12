Valcareggi: “Il pareggio vale una vittoria, vi spiego. Castrovilli ha il problema della foga”

Furio Valcareggi è stato ospite in studio durante Radio Viola, in onda su Lady Radio:

“Il pareggio di ierilaltro è una vittoria. Se avessimo perso, il rischio Serie B sarebbe diventato concreto. Amrabat ha delle folate ma si vede troppo poco, e poi c’è il problema Castrovilli che la riconquista, la gioca, la perde, fa tutto con troppa foga. Ci vuole costrutto. Onestamente adesso Ribery e Callejon non sono in condizione, ma mancano le alternative. A un certo punto è arrivato un pallone buono sul secondo palo ma Callejon non c’era. Deve recuperare la forma fisica, ma i cross per Vlahovic e Bonaventura sono stati buone cose. Bonaventura? Ottimo, tranne per il gol che ha tolto a Vlahovic, quando il serbo si è girato bene in area. Sarebbe stato una liberazione, il sole che viene fuori dopo tanta pioggia.

Ho visto segnali incoraggianti. Dragowski è stato bravo, ha fatto più volume possibile e gli è andata bene, certo ha fatto parate più tecniche ma tanto di cappello. Se si conoscesse la causa del problema mentale della Fiorentina, sarebbe molto facile trovare la soluzione”.

